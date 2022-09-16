В грузинской Аджарии продлили туристический сезон

Осень не торопится в Аджарию. Курортные плюс 25 не только на побережье, но и в горах. Туристический сезон продолжается. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе проехал по самым популярным маршрутам.

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Смотровая площадка у побережья. Десятки орнитологов из разных стран наблюдают за миграцией птиц. Экотуризм в регионе все популярнее. Тем более, здесь проходит крупнейший «Черноморский коридор» перелета пернатых в теплые страны. Если повезет, можно увидеть удивительное явление прощальный танец птиц, когда стаи создают в воздухе фантастические фигуры.

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«Мы очень рады, что в Аджарию приехало столько специалистов-орнитологов. Еще насколько лет назад я и мои единомышленники начинали с того, что распространяли информацию по миру о миграции над Аджарией. Теперь ведутся серьезные исследования», – сказал гид- орнитолог Арчил Кокодзе.

Не только в небе, но и на земле много интересного. В горах Аджарии непроходимые леса, водопады, головокружительные виды со склонов. Туристы из дальнего зарубежья открывают для себя неизведанную Грузию.

«Здесь столько чего интересного. Я впервые в Грузии. Читал про эти места, но не мог представить, что все так ярко и экстремально», – сказал путешественник Джоу Пранго. Для любителей ярких впечатлений – глэмпинги и коттеджи с видом на ущелье. Панорамный вид прямо из уютного номера. Эти небольшие строения стали особо популярны в горах. Тренд подхватили в каждом селе. Средний чек на одного отдыхающего – 1,5 тысячи рублей в сутки.

«В таком коттедже могут проживать до пяти человек. Для семьи с детьми тоже идеальный вариант. Бронируют через интернет. За весь сезон ни одного дня домики не пустовали», – сказал местный житель Рамаз Кеделидзе.

Туристов здесь будут ждать и зимой, когда вместо зеленых гор вокруг будут заснеженные пейзажи. Главное, чтобы дорога не подвела. Из-за обильных снегопадов и мороза, трассы на горных перевалах часто бывают закрытыми.