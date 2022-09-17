Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» , следовавшего по маршруту Благовещенск — Екатеринбург , треснуло стекло. Об этом сообщает Telegram -канал Aviaincident.

По данным канала, самолет, совершающий рейс SVR300, вылетел из Благовещенска в 08:08 по московскому времени. Через 11 минут командир воздушного судна доложил о том, что треснуло боковое фиксированное стекло.