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51 минуту назад

Российский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле

Lenta.ruиещё 3

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту БлаговещенскЕкатеринбург, треснуло стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным канала, самолет, совершающий рейс SVR300, вылетел из Благовещенска в 08:08 по московскому времени. Через 11 минут командир воздушного судна доложил о том, что треснуло боковое фиксированное стекло.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка благополучно состоялась в 08:37.

Канал уточняет, что в аэропорту объявлялся сигнал «тревога».

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