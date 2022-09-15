Выручка турфирм за летний сезон выросла более чем на 40% относительно 2019 года

Обороты турфирм по итогам трех летних месяцев 2022 года выросли на 42,3% с учетом инфляции относительно аналогичного периода докризисного 2019 года.

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Об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка "Точка". Такую динамику объяснили ростом среднего платежа на 25,7% относительно 2019 года и увеличением количества транзакций за июнь - август 2022 года на 30,8%. В кредитной организации в качестве причины роста оборота турфирм назвали восстановление рынка после пандемии COVID-19 и увеличением стоимости перелетов за рубеж.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе добавила, что на обороты турфирм влияет также переход туристов из самостоятельного в организованный сегмент. По ее оценкам, в России этим летом доля организованных путешественников достигла 20% против докризисных 10-15 процентов.