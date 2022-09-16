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53 минуты назад

Туристы из России делают кассу для грузинского туризма

TourDom

Туристы из России делают самую большую кассу для сферы туризма в Грузии в 2022 году. И это даже несмотря на не самое толерантное отношение к гостям из нашей страны. По данным национального банка Грузии, за 7 месяцев наши туристы потратили 334,8 млн долларов. Вдвое больше, чем все страны ЕС вместе взятые, – 164,6 млн. На третьей строчке по расходам белорусы – 156,2 млн.

Туристы из России делают кассу для грузинского туризма
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По количеству гостей наша страна также с большим отрывом на первом месте. Более 400 тыс. туристов за отчетный период посетило страну. Это каждый четвертый путешественник в Грузии в этом году.

Наибольшую активность наши туристы проявили в июле. В этом месяце они потратили 116,1 млн долларов. А в целом июль стал рекордным месяцем для Грузии по показателям турпотока даже в сравнении с допандемийным уровнем. Он принес стране 476,1 млн. Общий итог за 7 месяцев (1,6 млрд) пока уступает допандемийному 2019-му. Объем на 12,6% меньше.

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