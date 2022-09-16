Туристы из России делают кассу для грузинского туризма

Туристы из России делают самую большую кассу для сферы туризма в Грузии в 2022 году. И это даже несмотря на не самое толерантное отношение к гостям из нашей страны. По данным национального банка Грузии, за 7 месяцев наши туристы потратили 334,8 млн долларов. Вдвое больше, чем все страны ЕС вместе взятые, – 164,6 млн. На третьей строчке по расходам белорусы – 156,2 млн.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По количеству гостей наша страна также с большим отрывом на первом месте. Более 400 тыс. туристов за отчетный период посетило страну. Это каждый четвертый путешественник в Грузии в этом году.