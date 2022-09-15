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1 час назад

Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз

Lenta.ru

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко раскрыл россиянам способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, Евросоюз по-прежнему будет доступен для соотечественников, однако оформление шенгенских виз будет дольше и дороже.

«Европа пока не закрылась. Российские граждане добираются туда, кому надо. Понятно, что это не с туристскими целями. Вероятность того, что будут выдаваться другие виды виз — безусловна, и Евросоюз этого не отрицает», — отметил он.

Осауленко уточнил, что европейскую визу можно получить для поездок с разными целями, например, деловую визу, для посещения семьи или друзей, по медицинским причинам, для учебы, а также по религиозным соображениям.

Ранее в сентябре вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТДмитрий Горин назвал россиянам страны, выдающие шенгенскую визу с целью туризма. По его словам, 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать отечественным туристам краткосрочные визы.

Новости путешествий,Александр Осауленко,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,ЕС,
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