Эксперты объяснили, могут ли возникнуть трудности с картой "Мир" в Турции

В Альянсе туристических агентств (АТА) России предупредили россиян, что в Турции могут перестать принимать карты "Мир" подсанкционных российских банков. Турецкие организации получили такую рекомендацию, но она не носит обязательный характер. Вместе с тем в пресс-службе российской платежной системы сообщили, что карты "Мир" на территории Турции работают в штатном режиме. Разбираемся, к чему готовиться туристам.

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Ничего плохого не произошло?

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С 15 сентября турецким организациям рекомендовали не принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. Эксперт пояснил, что соответствующую информацию ему подтвердили в крупной сети турецких отелей.

"Никакого запрета специального нет, есть некая рекомендация. То есть каждый банк Турции сам будет решать, готов он подпасть под внешние санкции... Но туристам нужно понимать, что с 15 сентября действительно некоторые отели, некоторые рестораны, некоторые точки приема карт не будут принимать карты "Мир" российских банков", – предупредил он.

В пресс-службе платежной системы "Мир" подтвердили Москве 24, что в Турции некоторые клиенты не могут провести операции по своим картам подсанкционных российских банков. Однако подчеркнули, что речь идет о единичных случаях.

Карты "Мир" работают в Турции в штатном режиме. Платежная система "Мир" отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации.

пресс-служба платежной системы "Мир"

"Некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам", – добавили в пресс-службе платежной системы.

Ситуацию также прокомментировал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

"Ничего в Турции плохого не произошло. Работа идет абсолютно в нормальном режиме, везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются. Может быть, будут какие-то точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле, где произошла такая ситуация", – сказал эксперт.

Он напомнил, что не все турецкие банки готовы обслуживать карты отечественных кредитных организаций, подпавших под западные санкции. Однако есть те, кто это делает, и туристы всегда могут обратиться именно к ним.

За рубежом карты платежной системы "Мир" принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Как подготовиться к поездке в Турцию?

Российским туристам стоит перестраховаться перед поездкой в Турцию и тщательно подготовиться, даже несмотря на то что массовых отказов в приеме карт "Мир" нет. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Перед поездкой стоит запастись наличной валютой. Лучше, если это будут доллары или евро. Деньги могут пригодиться для покупки сувениров и вещей в местных магазинах, также чтобы перекусить в кафе или для передвижения, если вы захотите взять машину напрокат".

Также наличные могут пригодиться для оплаты экскурсий, сказал Осипова. "Туристы очень любят экскурсии, но они не входят в турпакет. У каждой группы есть свой гид, который на месте предложит экскурсии и прайс-лист. Оплата обычно происходит наличными", – пояснила специалист.

Помимо того, эксперт рекомендует оплачивать максимальное количество этапов путешествия до вылета.

"Самостоятельно выезжать – это всегда риск. Лучше всего воспользоваться предложением туроператора и забронировать поездку в формате "все включено", куда входят и перелет, и проживание, и трансфер, и страховка", – заключила Осипова.

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Москвой 24 рекомендовал туристам запасаться наличными в России до вылета.

"Покупайте валюту в России. Не стоит приобретать валюту в аэропорту, все услуги там дороже – от кафе до обменника. Обмен валют за границей также несет относительные риски за счет мошенников, желающих поживиться на туристах".

"В России туристы перед поездкой вполне официально могут купить валюту в банках. Правда, банковские комиссии при торговле валютой стали большими. Дело в том, что в Россию запрещено поставлять банкноты долларов и евро. Они новые не появляются, поэтому наличная валюта становится дефицитом", – заключил Григорьев.