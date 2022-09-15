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1 час назад

Российским туристам вернули уже 2,7 миллиарда рублей по программе кешбэка

Inc-Newsиещё 2

Осенний этап программы стартовал довольно уверенно.

Российским туристам вернули уже 2,7 миллиарда рублей кешбэка
Фото: Inc-NewsInc-News

За первые две недели осеннего этапа программы кешбэка им успели воспользоваться более шестисот тысяч человека, выкупив путевок на общую сумму в 14,3 миллиарда рублей.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это абсолютный рекорд, показанный за столь короткий промежуток времени.

При этом такими же ударными темпами российским путешественникам государство частично компенсирует затраты на путевки.

На данный момент, как пояснила Догузова, к россиянам уже вернулось более 2,7 миллиардов рублей.

Новости путешествий,Ростуризм,
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