Российским туристам вернули уже 2,7 миллиарда рублей кешбэка

Осенний этап программы стартовал довольно уверенно.

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За первые две недели осеннего этапа программы кешбэка им успели воспользоваться более шестисот тысяч человека, выкупив путевок на общую сумму в 14,3 миллиарда рублей.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это абсолютный рекорд, показанный за столь короткий промежуток времени.

При этом такими же ударными темпами российским путешественникам государство частично компенсирует затраты на путевки.