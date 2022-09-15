Стоимость полета в эконом-классе выросла за неделю на 3,7%

При этом, по данным Росстата, по сравнению с началом года полет в эконом-классе подорожал на 6,8%, проезд в городском автобусе в среднем по стране – на 10,1%, проезд в трамвае – на 10,7%, в троллейбусе – на 10,4%, а в метро – на 8,6%.