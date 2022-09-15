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40 минут назад

Все рейсы в Шанхае отменены из-за приближения тайфуна Муифа

runews24.ru

Как ожидается, тайфун принесет проливные дожди и сильный ветер в восточные прибрежные провинции страны, а также в Шанхай, сообщает Le Figaro.

Все рейсы в Шанхае отменены из-за приближения тайфуна Муифа
Фото: runews24.rurunews24.ru

После приближения к южным островам Японии в начале этой недели мощный тайфун Муифа теперь направляется в сторону Китая. Все коммерческие рейсы были отменены в среду вечером, 14 сентября, в двух основных аэропортах Шанхая, сообщил оператор двух сайтов.

"Аэропорты Шанхая объявят о корректировке рейсов в двух аэропортах (Пудун и Хунцяо) в установленном порядке в соответствии с развивающейся ситуацией, связанной с тайфуном", - говорится в заявлении группы.

Ожидается, что в восточных прибрежных провинциях страны (Чжэцзян, Фуцзянь) и Шанхае, экономической столице страны, пройдут обильные осадки и сильный ветер.

Власти Чжэцзяна приказали лодкам вернуться в порты. Они также закрыли школы и туристические объекты. Тайфун может сильно ударить по портам Нинбо и Чжоушань к югу от Шанхая, которые являются одними из крупнейших в мире.

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