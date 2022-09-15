Все рейсы в Шанхае отменены из-за приближения тайфуна Муифа

Как ожидается, тайфун принесет проливные дожди и сильный ветер в восточные прибрежные провинции страны, а также в Шанхай, сообщает Le Figaro.
После приближения к южным островам Японии в начале этой недели мощный тайфун Муифа теперь направляется в сторону Китая. Все коммерческие рейсы были отменены в среду вечером, 14 сентября, в двух основных аэропортах Шанхая, сообщил оператор двух сайтов.
"Аэропорты Шанхая объявят о корректировке рейсов в двух аэропортах (Пудун и Хунцяо) в установленном порядке в соответствии с развивающейся ситуацией, связанной с тайфуном", - говорится в заявлении группы.
Ожидается, что в восточных прибрежных провинциях страны (Чжэцзян, Фуцзянь) и Шанхае, экономической столице страны, пройдут обильные осадки и сильный ветер.
Власти Чжэцзяна приказали лодкам вернуться в порты. Они также закрыли школы и туристические объекты. Тайфун может сильно ударить по портам Нинбо и Чжоушань к югу от Шанхая, которые являются одними из крупнейших в мире.