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38 минут назад

Турпоток из России в Стамбул в октябре-декабре увеличится

Агентство «Москва»

Туристический поток из России в турецкий Стамбул в IV квартале 2022 года может вырасти на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Турпоток из России в Стамбул в октябре-декабре увеличится
Фото: unsplashunsplash

«Стамбул стал для россиян главным направлением экскурсионного туризма на фоне закрытия прямого авиасообщения с Европой. В IV квартале 2022 года туристический поток в этот город может в 1,5 раза превзойти показатели аналогичного периода прошлого года»,

- говорится в сообщении.

Туристический поток в Стамбул из России в октябре-декабре 2022 года может составить до 410 тыс. человек против 282 тыс. за аналогичный период годом ранее, уточнили в ассоциации.

Отмечается, что рейсы в Стамбул в осенне-зимний период заявлены из 16 городов России. Добраться до Стамбула прямым рейсом можно будет из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сочи и Грозного.

«Стоимость авиабилетов Москва-Стамбул в октябре начинается от 17,2 тыс. руб. на человека в одну сторону, в ноябре - от 14,2 тыс. руб., в декабре - от 12,9 тыс. руб.»,

- добавили в АТОР.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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