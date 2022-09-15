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13 минут назад

Казань стала одним из любимых городов россиян

Реальное время

В Казань влюблены 2% жителей России. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил у россиян, в какие регионы страны они влюблены.

Казань стала одним из любимых городов россиян
Фото: Реальное времяРеальное время

Первое место в рейтинге любимых мест россияне отдали Санкт-Петербургу и Москве — по 14% голосов. 8% респондентов благосклонны к Краснодарскому краю, в частности Сочи. 4% признались в любви к Крыму, еще 4% — к Дальнему Востоку, включая и Камчатку.

Места в Московской области оказались любимыми для 3%. Россияне признались в любви также Алтаю, Байкалу, Башкирии, Дагестану, Калининграду, Красноярскому краю, Казани и Нижегородской области. Эти места набрали по 2% голосов.

Нет любимых регионов в России лишь у 4% респондентов.

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