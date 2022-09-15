Крупнейшую в Европе мечеть хотят создать в Махачкале

Крупнейшая в Европе мечеть, гостиница, торговый центр и пешеходная зона появятся на заболоченных землях на берегу Каспийского моря в столице Дагестана Махачкале в рамках проекта комплексного развития территорий "Ротонда", сообщил журналистам консультант проекта, гендиректор компании ricci|BlackStone Евгений Кузьмин.

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"Проект предполагает масштабное благоустройство территорий, возведение крупнейшей в Европе мечети имени Пророка Мухаммеда с музеем и духовным центром, а также строительство гостиницы и торгового центра. Объем инвестиций оценивается в 7 миллиардов рублей",

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- отметил Кузьмин.

Заказчиком проекта выступает АНО "Духовно-просветительский центр имени Пророка Исы".

По словам главного архитектора проекта Ахмада Магомедова, комплексное развитие территорий охватит 60 гектаров заболоченных ранее земель на берегу Каспийского моря. При этом строительство будет вестись лишь на 20% участка, остальная территория будет благоустроена.

В частности, здесь уже идет создание Народной аллеи протяженностью 1,3 километра с велосипедными и беговыми дорожками, кафе и искусственным ручьем, которая соединит мечеть и расположенные на берегу моря торговый центр с панорамным остеклением и четырехзвездочную гостиницу.

Как пояснил Магомедов, благоустройство на территории "Ротонды" и строительство мечети ведется за счет благотворительных средств, в том числе известного бизнесмена Сулеймана Керимова. Предполагается, что в пятничный намаз мечеть с шестью минаретами будут посещать до 25 тысяч человек.

В свою очередь, к реализации гостиницы и торгового центра привлечены деньги частных инвесторов.

"В частности, торговый центр строится за счет дагестанских предпринимателей. Его площадь составит 9 тысяч квадратных метров, а изюминкой проекта станет расположенный на площади рядом с ТЦ светомузыкальный фонтан",

- уточнил Кузьмин.

Инвестором четырехзвездочной гостиницы "Гама" в рамках "Ротонды" стала дагестанская туристическая компания "Марва". Всего в отеле расположено 120 номеров, он уже начал принимать туристов.