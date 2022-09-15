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55 минут назад

Россияне массово устремились осенью на отдых в популярную азиатскую страну

Lenta.ruиещё 2

Российские туристы начали раскупать туры во Вьетнам на осенний период. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на отечественных туроператоров.

Россияне раскупают осенние туры во Вьетнам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов туротрасли, россияне массово устремились на отдых в популярную азиатскую страну после старта продаж путевок на курорт Нячанг с пересадкой в Казахстане (Алматы). Стоимость недельного отдыха в республике осенью начинается от 169 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет и проживание.

«Старт программы во Вьетнам 26 октября. И, несмотря на необычный непрямой перелет, уже есть довольно много заявок с вылетом как на первые рейсы, так и на новый год»,

— отметили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Информацию об активных продажах туров в республику подтвердили и в компании Fun & Sun.

«По Вьетнаму спрос высокий, мы даже расширили блоки мест до 200 в неделю. Кроме того, у нас привлекательные цены, поэтому пересадка никого не смущает»,

— рассказал собеседник агентства.

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