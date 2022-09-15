Россияне раскупают осенние туры во Вьетнам

Российские туристы начали раскупать туры во Вьетнам на осенний период. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на отечественных туроператоров.

По словам экспертов туротрасли, россияне массово устремились на отдых в популярную азиатскую страну после старта продаж путевок на курорт Нячанг с пересадкой в Казахстане (Алматы). Стоимость недельного отдыха в республике осенью начинается от 169 тысяч рублей на двоих. В цену включен перелет и проживание.