Россиянам перечислили выдающие шенгенские визы страны

Так, известно, что 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать отечественным туристам краткосрочные визы. Среди них — Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Эксперт также отметил, что выход Евросоюза из соглашения о безвизовом режиме с Россией не подразумевает прекращения выдачи краткосрочных виз, а лишь влияет на сложность и сроки их оформления.