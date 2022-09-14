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3 часа назад

Россиянам перечислили выдающие шенгенские визы страны

Мария Иглина

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал россиянам страны, выдающие туристическую шенгенскую визу. Об этом сообщили "Известия".

Россиянам перечислили выдающие шенгенские визы страны
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, известно, что 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать отечественным туристам краткосрочные визы. Среди них — Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Эксперт также отметил, что выход Евросоюза из соглашения о безвизовом режиме с Россией не подразумевает прекращения выдачи краткосрочных виз, а лишь влияет на сложность и сроки их оформления.

Ранее эксперт призвал увеличить число рейсов в три страны.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,ЕС,
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