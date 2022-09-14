Россиянам перечислили выдающие шенгенские визы страны

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал россиянам страны, выдающие туристическую шенгенскую визу. Об этом сообщили "Известия".
Так, известно, что 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать отечественным туристам краткосрочные визы. Среди них — Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Эксперт также отметил, что выход Евросоюза из соглашения о безвизовом режиме с Россией не подразумевает прекращения выдачи краткосрочных виз, а лишь влияет на сложность и сроки их оформления.