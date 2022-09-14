Стоимость отдыха в Таиланде может значительно снизиться

"Туры настолько, наверное, не подешевеют, потому что все равно объем перевозки будет дефицитным — не на чем чартеры ставить в том объеме, в котором это было. Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели", — объяснила эксперт.