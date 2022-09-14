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40 минут назад

Стоимость отдыха в Таиланде может значительно снизиться

Мария Иглина

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала россиянам значительное снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость отдыха в Таиланде может значительно снизиться
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, цена билетов упадет на 35-40 процентов в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.

"Туры настолько, наверное, не подешевеют, потому что все равно объем перевозки будет дефицитным — не на чем чартеры ставить в том объеме, в котором это было. Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели", — объяснила эксперт.

Ранее стало известно, что в популярных отелях Турции закончились места.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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