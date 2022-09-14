Стоимость отдыха в Таиланде может значительно снизиться

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала россиянам значительное снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.
Так, цена билетов упадет на 35-40 процентов в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
"Туры настолько, наверное, не подешевеют, потому что все равно объем перевозки будет дефицитным — не на чем чартеры ставить в том объеме, в котором это было. Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели", — объяснила эксперт.
Ранее стало известно, что в популярных отелях Турции закончились места.