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1 час назад

Режим ограничения полетов на юг России продлён до 22 сентября 2022 года

СОВА

Росавиация продлила ограничение полетов в некоторые южные города России до 22 сентября 2022 года.

Режим ограничения полетов на юг России снова продлен
Фото: СОВАСОВА

Пока закрытыми остаются аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. Другие продолжают работать в штатном режиме.

Но попасть на юг можно альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, сообщает "ОТВ - Екатеринбург".

В ведомстве уточнили:

"Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний".

Новости путешествий,Росавиация,
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