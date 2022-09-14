Режим ограничения полетов на юг России снова продлен

Росавиация продлила ограничение полетов в некоторые южные города России до 22 сентября 2022 года.

Фото: СОВА СОВА

Пока закрытыми остаются аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. Другие продолжают работать в штатном режиме.

Но попасть на юг можно альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, сообщает "ОТВ - Екатеринбург".

В ведомстве уточнили: