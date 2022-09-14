Россиянина задержали за курение и мат на борту самолета

В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего пассажира самолета, который курил и ругался нецензурной бранью на борту воздушного судна. Об этом сообщает ФАН.

По данным источника, молодой человек неадекватно вел себя и матерился на протяжении всего полета Благовещенск-Екатеринбург.

После того, как мужчина покурил на борту самолета, он вступил в конфликт с экипажем самолета. По прилете в Кольцово дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях.