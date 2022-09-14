Заброшенный остров в РФ предложили превратить в парк с пляжем

Кемеровский активист Андрей Герман предложил сделать из острова на Томи парковую зону с полноценным пляжем для отдыхающих.
Свое обращение общественник опубликовал на личной странице во "ВКонтакте". По его словам, сейчас есть риск того, что в областном центре могут окончательно забыть про существование острова Кемеровский, который расположен напротив набережной и тесно связан с историческим обликом города.
– Про него (остров – прим. ред.) даже писали в американском журнале New Masses. Автором статьи в журнале был один из отцов-основателей американской колонии в Кемерово Том Баркер,
– рассказал активист.
Герман подчеркнул, что в настоящий момент остров "стоит заброшенным" и никак не включен в жизнь Кемерова, однако он мог бы стать важным местом отдыха и вызвать неподдельный интерес как у самих горожан, так и у гостей административного центра Кузбасса.
По мнению местного общественника, на острове можно сделать проточный бассейн для максимального удобства купания, а также заняться благоустройством, превратив его в живописный парк с полноценным пляжем.