Заброшенный остров в РФ предложили превратить в парк с пляжем

Кемеровский активист Андрей Герман предложил сделать из острова на Томи парковую зону с полноценным пляжем для отдыхающих.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Свое обращение общественник опубликовал на личной странице во "ВКонтакте". По его словам, сейчас есть риск того, что в областном центре могут окончательно забыть про существование острова Кемеровский, который расположен напротив набережной и тесно связан с историческим обликом города.

– Про него (остров – прим. ред.) даже писали в американском журнале New Masses. Автором статьи в журнале был один из отцов-основателей американской колонии в Кемерово Том Баркер,

– рассказал активист.

Герман подчеркнул, что в настоящий момент остров "стоит заброшенным" и никак не включен в жизнь Кемерова, однако он мог бы стать важным местом отдыха и вызвать неподдельный интерес как у самих горожан, так и у гостей административного центра Кузбасса.