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1 час назад

Власти Малайзии планируют ввести российскую платежную систему «Мир» для туристов

runews24.ru

Сейчас ведутся переговоры о технических моментах.

В Малайзии хотят ввести платежную систему «Мир» для туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Правительство Малайзии хочет запустить оплату по российской платёжной системе «Мир».

Такую информацию подтвердил заместитель гендиректора национального офиса по туризму страны Искандара Мирзы Мохд Юсофа.

Такое решение азиатская республика приняла после того, как Вьетнам начал принимать карты российских банков. Сейчас в Малайзии принимают для оплаты карты, выпущенные UnionPay.

Также из-за отсутствия прямого сообщения между Россией и Малайзией представители стран решил провести переговоры, чтобы осуществить возможность летной программы чартерными и прямыми рейсами в будущем.

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