Названо самое популярное зарубежное направление у россиян в сентябре

Самым популярным зарубежным направлением среди россиян в сентябре стал маршрут Москва — Ереван. Об этом свидетельствуют данные сервиса поездок «Туту.ру», попавшие в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что данный маршрут интересует 7,2 процента отправляющихся за рубеж самостоятельных путешественников. Средняя стоимость авиабилетов составляет 25 тысяч рублей в обе стороны.

Вторым по популярности зарубежным направлением назван маршрут Москва — Баку. Он пользуется спросом у 4,6 процента российских граждан. За билеты туристам придется заплатить около 30 тысяч рублей в обе стороны.