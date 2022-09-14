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1 час назад

Названо самое популярное зарубежное направление среди россиян в сентябре

Lenta.ru

Самым популярным зарубежным направлением среди россиян в сентябре стал маршрут МоскваЕреван. Об этом свидетельствуют данные сервиса поездок «Туту.ру», попавшие в распоряжение «Ленты.ру».

Названо самое популярное зарубежное направление у россиян в сентябре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что данный маршрут интересует 7,2 процента отправляющихся за рубеж самостоятельных путешественников. Средняя стоимость авиабилетов составляет 25 тысяч рублей в обе стороны.

Вторым по популярности зарубежным направлением назван маршрут Москва — Баку. Он пользуется спросом у 4,6 процента российских граждан. За билеты туристам придется заплатить около 30 тысяч рублей в обе стороны.

Другими востребованными у россиян странами ближнего зарубежья стали Ташкент, Душанбе, Бишкек, Ош, Худжад и Минск. Более того, в топ-10 зарубежных маршрутов в сентябре вошел Стамбул.

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