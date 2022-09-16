Названа оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию

Стоимость перелетов в Турцию с вылетом из российских регионов начинается от 12,1 тысячи рублей. Оптимальную цену авиабилетов осенью назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В настоящее время отправиться в республику можно с «Аэрофлотом», «Россией», «Азимутом», Red Wings, UTair, Turkish Airlines и Pegasus. Дешевле всего улететь в Стамбул смогут жители Нальчика, Владикавказа и Махачкалы — стоимость билетов в октябре начинается от 12,1 тысячи рублей на одного.
Жителям Набережных Челнов и Грозного предлагается отправится в столицу Турции за почти 16 тысяч рублей на человека в одну сторону, из Уфы — за 16,7 тысячи, из Москвы и Сочи — за 17,2 тысячи, из Челябинска — за 17,6 тысячи, из Нижнего Новгорода — за 17,9 тысячи.
Дороже обойдется перелет в Стамбул из Самары (от 18,2 тысячи рублей), Екатеринбурга (от 18,3 тысячи), Казани (от 18,3 тысячи), Минеральных Вод (от 18,6 тысячи) и Санкт-Петербурга (от 25,6 тысячи).