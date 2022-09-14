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43 минуты назад

Эксперт предложил меры для безопасного альпинизма

Вечерняя Москва

Для безопасного восхождения необходимо учитывать не только квалификацию гида, но и уровень подготовки туристов. Такое заявление сделал руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов.

Эксперт предложил меры для безопасного альпинизма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что уровень безопасности при подобных восхождениях нужно повышать.

— Пока нет учебных заведений, которые были бы аккредитованы на обучение инструкторов. Существующие нормативные документы пока никак не фиксируют уровень подготовки туристов, вся ответственность перекладывается на компанию. Еще важно классифицировать маршруты, чтобы учитывать уровень подготовки туристов и гидов,

— пояснил он в комментарии НСН.

По его словам, все перечисленные предложения будут направлены в Ростуризм.

Новости путешествий,Вадим Мамонтов,Ростуризм,
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