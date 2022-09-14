Эксперт предложил меры для безопасного альпинизма

— Пока нет учебных заведений, которые были бы аккредитованы на обучение инструкторов. Существующие нормативные документы пока никак не фиксируют уровень подготовки туристов, вся ответственность перекладывается на компанию. Еще важно классифицировать маршруты, чтобы учитывать уровень подготовки туристов и гидов,