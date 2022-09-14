Храм Рождества Христова построят в горах Сочи

По сути храм станет архитектурно-художественной доминантой культурно-этнографического центра «Моя Россия» на территории курорта «Роза-Хутор».

Фото: Главгосэкспертиза России Главгосэкспертиза России

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объекта выдала Главгосэкспертиза России.

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Сейчас в стране активно поддерживают внутренний туризм. В Совете Федерации одобрили идею создать министерство по туризму, которое помогло бы регионам развиваться в данной области и увеличивать доход за счет сокращения административных барьеров. Одним из наиболее популярных направлений остается Сочи и в частности курорт «Роза-Хутор».

Помимо непосредственно туристической горнолыжной и иной инфраструктуры, здесь формируют социально-культурные кластеры, чтобы привлечь как можно больше туристов.

Например, в селе Эсто-Садок в границах курорта находится этнографический центр «Моя Россия», где в 2020 году заложили основание для будущего Храма Рождества Христова. В основу его архитектурного облика взяли образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, возведенного в 1152-1157 годах.

«Хотя у Храма Рождества Христова в Сочи есть прообраз, это отдельный самодостаточный объект. В оформлении интерьеров проектировщик отказался от архаичной планировки с массивными несущими столбами, которые сжимают пространство. В результате образуется большое единое и светлое внутреннее пространство храма. Кроме того, здесь будут использованы современные строительные материалы и технологии»,

– отметил выпускающий эксперт по объекту Кирилл Шиманов – главный эксперт проекта Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России.

Одноглавый храм будет выполнен в виде одноэтажного здания с антресолью, подвалом и тремя апсидами с восточной стороны. На первом этаже здания расположатся притвор, вход на хоры, средняя часть храма, алтарь и комната настоятеля, на антресоли – хоры, в подвале – технические помещения.

Единовременно в храме смогут находиться 185 посетителей и пять служителей.