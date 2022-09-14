Внутренний туризм в России установил абсолютный рекорд

Даже на Западе считают, что санкции оживили туристическую отрасль в РФ.

Фото: Inc-News Inc-News

Турпоток внутри России за последние четыре месяца превысил двадцать пять миллионов человек.

Как пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, такие показатели не регистрировались даже в допандемийные времена.

Лишившись больших возможностей по части зарубежных курортах, россияне обратили свои взоры на красоты собственной страны.

Даже западные аналитики отмечают, что их санкции помогли России поднять внутренний туризм на новый уровень.

Особенно увеличился турпоток на Северный Кавказ, в Калининградскую область, Урал и на Дальний Восток.