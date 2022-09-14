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2 часа назад

Внутренний туризм в России установил абсолютный рекорд

Inc-News

Даже на Западе считают, что санкции оживили туристическую отрасль в РФ.

Внутренний туризм в России установил абсолютный рекорд
Фото: Inc-NewsInc-News

Турпоток внутри России за последние четыре месяца превысил двадцать пять миллионов человек.

Как пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, такие показатели не регистрировались даже в допандемийные времена.

Лишившись больших возможностей по части зарубежных курортах, россияне обратили свои взоры на красоты собственной страны.

Даже западные аналитики отмечают, что их санкции помогли России поднять внутренний туризм на новый уровень.

Особенно увеличился турпоток на Северный Кавказ, в Калининградскую область, Урал и на Дальний Восток.

Свою положительную роль здесь сыграли программа кешбэка и постоянное открытие новых направлений.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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