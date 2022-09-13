Раскрыт способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о способе, который позволит сэкономить на отдыхе во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Так, стало известно, что в продаже ANEX Tour и PEGAS Touristik появились бюджетные туры в республику с вылетом из аэропорта Алматы на рейсах VietJet Air. Отмечается, что начало полетной программы в Нячанг у туроператоров намечено на 26 октября.