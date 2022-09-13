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35 минут назад

Раскрыт способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме

Мария Иглина

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о способе, который позволит сэкономить на отдыхе во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте организации.

Раскрыт способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, стало известно, что в продаже ANEX Tour и PEGAS Touristik появились бюджетные туры в республику с вылетом из аэропорта Алматы на рейсах VietJet Air. Отмечается, что начало полетной программы в Нячанг у туроператоров намечено на 26 октября.

Стоимость путевок у ANEX Tour в начале ноября во Вьетнам стартует за 83,3 тысячи рублей на двоих. Включен перелет из Алматы в Нячанг, 10-дневное проживание в отеле категории две звезды, медицинская страховка и групповой трансфер.

Ранее эксперты назвали самые опасные курорты для россиян.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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