Раскрыт способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о способе, который позволит сэкономить на отдыхе во Вьетнаме. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, стало известно, что в продаже ANEX Tour и PEGAS Touristik появились бюджетные туры в республику с вылетом из аэропорта Алматы на рейсах VietJet Air. Отмечается, что начало полетной программы в Нячанг у туроператоров намечено на 26 октября.
Стоимость путевок у ANEX Tour в начале ноября во Вьетнам стартует за 83,3 тысячи рублей на двоих. Включен перелет из Алматы в Нячанг, 10-дневное проживание в отеле категории две звезды, медицинская страховка и групповой трансфер.