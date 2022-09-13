Популярные отели Турции остановили продажи до середины октября

Многие популярные турецкие отели встали на стоп до 8–10 октября, сообщают турагенты. Например, в комплексе LIU Resort 5* (Сиде) редакции подтвердили, что он недоступен для бронирования вплоть до 10 октября.

Фото: tourdom tourdom

«Отель работает второй год, и полная загрузка означает, что его уже знают и турагенты и туристы», – говорит представитель гостиницы Елена Малиновская. Она сообщила, что около 60% гостей в этом сезоне составляют туристы из России, на втором месте граждане Турции, на третьем – Германии. При этом заметна доля повторных клиентов, например, в мае их было около трети от всех гостей. Ближайшая дата, на которую можно найти сейчас свободный номер, – 11 октября. Недельный тур с вылетом из Москвы и размещением на all inclusive обойдется в 208 тыс. руб. на двоих.

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Другая гостиница, расположенная в Сиде, Voyage Sorgun 5*, оказалась загружена на большую глубину. Забронировать номер на неделю удается лишь с 25 октября. Тур на двоих можно купить за 169 тыс. руб. на 8 дней (7 ночей).

Почти на 1,5 месяца вперед недоступен для заказа Litore Resort Hotel and Spa 5* в Аланье. «Туроператор ANEX Tour дал в июле суперскидки на отель, и в результате он мгновенно встал на стоп», – объясняют турагенты. Ближайшая дата, на которую сейчас можно забронировать номер, – 22 октября. Недельный тур стоит всего 140 тыс. руб. на двоих, перелет – чартерным рейсом.

Нет мест на ближайшие даты и в Rubi Platinum Spa Resort & Suites 5*. «Отель предлагает хорошее питание и сервис, – отмечает турагент Мария Шекер. – Из-за того, что находится в Аланье, дает относительно низкие цены среди себе подобных. Поэтому и пользуется хорошим спросом. Кстати, в эту гостиницу “перебазировались” мои клиенты, которые раньше отдыхали в Maxx Royal». Неделя отдыха в отеле обойдется в 204 тыс. руб. на двоих с вылетом 11 октября.