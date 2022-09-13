В море недалеко от Сочи замечены два огромных смерча

В Черном море недалеко от Сочи местные жители и туристы заметили два смерча и наблюдали за зарождением третьего, сообщается в Telegram-канале "Sochi Today".

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Местные жители и туристы наблюдали за двумя смерчами, которые образовались в море вдалеке от берега. Кроме этого, была заметна начинающаяся развиваться воронка третьего.

Природное явление не представляло опасности для людей, поскольку смерчи находили далеко от береговой линии. Однако кто-то из наблюдающих испугался за корабль, который, по ощущениям человека, плыл совсем близко с образовавшимися потоками воздуха.