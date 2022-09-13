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55 минут назад

"Аэрофлот" запускает рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября

Газета.Ru

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ТАСС. Компания уже открыла продажу билетов. Отмечается, что полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут осуществляться каждый день с 1 октября на самолетах Airbus A330. Ранее стало известно, что в России вновь откроется прямое авиасообщение с двумя странами Карибского региона — Кубой и Венесуэлой. Также сообщалось, что прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновится с 1 октября. Авиакомпания S7 Airlines с 26 сентября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Анталью и обратно. Над возобновлением прямых авиарейсов также работают Москва и Джакарта.

"Аэрофлот" запускает рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,АК S7,Аэрофлот,
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