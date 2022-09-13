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46 минут назад

«Эльбрус и Казбек»: Популярные среди туристов вершины предложили признать национальными парками

Национальная Служба Новостей

Алексей Овчинников рассказал, что к таким направлениям относятся Эльбрус, Казбек, Белуха – в таком случае на этих территориях будут действовать особые правила.

Популярные вершины предложили признать национальными парками
Фото: nsn.fmnsn.fm

Для повышения безопасности восхождения на вершины необходимо расширить классификацию гидов, заявил старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН.

«Когда обсуждалась аттестация гидов, вводилось понятие, что есть федеральные гиды, которые могут по всей стране работать, а есть локальный гид, который может работать, например, только на Эльбрусе. Может быть, по этому пути стоит пойти, потому что у нас в России пять-шесть объектов, куда массово ходят люди – Эльбрус, Казбек, Белуха»,

– отметил он.

Со своей стороны, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов предложил закрепить за популярными направлениями статус национального парка.

«Было предложение сделать эти наиболее ключевые точки национальными парками, тогда на этой территории могут действовать особые правила – в том числе, допуск только специальным образом подготовленных гидов»,

– добавил он.

Ранее Алексей Овчинников в пресс-центре НСН назвал основные причины трагедии в Ключевской сопки.

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