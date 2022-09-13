Популярные вершины предложили признать национальными парками

«Когда обсуждалась аттестация гидов, вводилось понятие, что есть федеральные гиды, которые могут по всей стране работать, а есть локальный гид, который может работать, например, только на Эльбрусе. Может быть, по этому пути стоит пойти, потому что у нас в России пять-шесть объектов, куда массово ходят люди – Эльбрус, Казбек, Белуха»,