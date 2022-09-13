Россияне бросились покупать туры с кешбэком по стране

Россияне бросились покупать путевки по программе туристического кешбэка, которая стартовала 25 августа. О зафиксированном массовом ажиотаже сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

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По словам главы ведомства, с начала очередного этапа акции туры по России приобрели уже более 500 тысяч соотечественников. «Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем», — заявила Догузова.

Отмечается, что продажи путевок по стране с кешбэком на осень и зиму продлили с 25 августа по 10 сентября. При этом отправиться на отдых можно с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.