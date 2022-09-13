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14 минут назад

Девять стран Евросоюза перестали оформлять визы россиянам

Lenta.ruиещё 3

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Девять стран Евросоюза перестали оформлять визы россиянам
Фото: Лента.руЛента.ру

Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия еще продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, а Кипр оформляет национальную визу.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине. Теперь визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро, срок рассмотрения заявлений на визы увеличится.

В тот же день вступило в силу другое распоряжение — въезд в граничащие с Россией страны Евросоюза разрешают только российским журналистам и по семейным обстоятельствам. Как пояснила Еврокомиссар Ильва Юханссон, быть туристом в ЕС уже не фундаментальное право, а привилегия.

«И эту привилегию мы больше не хотим давать россиянам», — заявила она.

Россия пообещала не вводить ответные визовые меры

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не будет принимать подобных мер.

«Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России. То есть мы не будем давать зеркального ответа», — подчеркнул дипломат.

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