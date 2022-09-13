Российские авиакомпании запустят рейсы на Кубу

Несколько российских авиаперевозчиков в ближайшее время собираются запустить полеты на Кубу. Об этом говорится в релизе пресс-службы Росавиации.

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Отмечается, что 12 сентября во время рабочего визита в Россию министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько вопрос возобновления полетов между странами. Консультации прошли с учетом текущей обстановки, обусловленной решениями некоторых недружественных государств в отношении авиакомпаний из России.

Нерадько сообщил кубинским партнерам, что ряд российских перевозчиков в ближайшее время собирается вновь запустить рейсы на популярный карибский курорт «с целью развития туризма между двумя странами».

В пресс-службе Росавиации также подчеркивается, что глава кубинского ведомства поприветствовал решение о возобновлении полетов. По итогам переговоров стороны выразили надежду на скорейшее восстановление авиасообщения.