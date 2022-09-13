Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
3 часа назад

Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран

TourDom

Глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале рассказала, что ее ведомство начало принимать заявки от туроператоров для работы в рамках безвизового соглашения с Ираном. Без оформления необходимых документов путешествовать смогут тургруппы от 5 до 50 человек.

Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран
Фото: TourdomTourdom

Чтобы принимать туристов из Ирана или отправлять туда россиян, туроператорам необходимо до 15 октября направить в свои региональные органы власти в сфере туризма наименование компании, реестровый номер, образец оттиска печати и оставить контактные данные. Фирмы, которые планируют организовывать безвизовые туристические поездки между Ираном и Россией, должны состоять в Едином федеральном реестре туроператоров и заниматься международным въездным и выездным туризмом. Данные о туроператорах, подавших заявки, передадут иранской стороне. Предполагается, что к концу года безвизовое соглашение начнет полноценно работать.

Добавим, что неделю назад Росавиация опубликовала новые допуски для авиакомпаний. Лидером среди направлений стал Тегеран. В Тегеран и Исфахан смогут поставить свои самолеты Red Wings , «Уральские авиалинии», Utair и Nordwind. Туристы из России постепенно начинают осваивать данное направление и делятся впечатлениями от поездок.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Уральские авиалинии,Ютэйр,Ростуризм,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители