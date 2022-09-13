Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран

Глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале рассказала, что ее ведомство начало принимать заявки от туроператоров для работы в рамках безвизового соглашения с Ираном. Без оформления необходимых документов путешествовать смогут тургруппы от 5 до 50 человек.

Фото: Tourdom Tourdom

Чтобы принимать туристов из Ирана или отправлять туда россиян, туроператорам необходимо до 15 октября направить в свои региональные органы власти в сфере туризма наименование компании, реестровый номер, образец оттиска печати и оставить контактные данные. Фирмы, которые планируют организовывать безвизовые туристические поездки между Ираном и Россией, должны состоять в Едином федеральном реестре туроператоров и заниматься международным въездным и выездным туризмом. Данные о туроператорах, подавших заявки, передадут иранской стороне. Предполагается, что к концу года безвизовое соглашение начнет полноценно работать.