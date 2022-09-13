Продажи туров по России с кешбэком на осень и начало зимы выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

"Отмечаем увеличение в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж туров с кешбэком в структуре туров по России - 80%", - рассказали в пресс-службе туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия").

Видео дня

Спрос на туры по России среди клиентов "Интуриста" вырос в 2,5 раза по сравнению с периодом до старта продаж в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка 25 августа 2022 года, у туроператора "Дельфин" - в два раза. Доля туров с кешбэком в общей структуре продаж последнего в период действия программы превышала 55%, сказал генеральный директор компании Сергей Ромашкин. Наиболее востребованным направлением для путешествий у опрошенных туроператоров стал Краснодарский край. Также пользовались спросом поездки в Кавказские Минеральные Воды, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье и Дагестан.

"Экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Москву традиционно пользуются высоким спросом в осенний период. Обе столицы имеют прекрасную транспортную доступность. В Сочи и Крым туристы традиционно едут на окончание бархатного сезона, у Кавказских Минеральных Вод осень - традиционно самый пиковый сезон у клиентов санаториев, которые едут на оздоровление, а вот Дагестан стал новинкой этого сезона. Отдых и экскурсии на берегах Каспия пользуются высоким спросом даже в осенний период", - подчеркнули в пресс-службе "Интуриста".

Если в период предыдущего, весеннего этапа программы туристы предпочитали морской отдых, то на осень они преимущественно бронируют экскурсионные туры и санаторно-курортное лечение, добавили в компании. По данным Fun&Sun, высоким спросом в ходе осеннего этапа продаж пользовались путевки в Шерегеш.

Цены на туры и продолжительность отдыха

Средняя стоимость туров на осень с кешбэком увеличилась за год на 16% - до 48,3 тыс. рублей на человека, рассказали в "Интуристе". Средний чек проданной путевки с кешбэком в этом году вырос на 5-7%, сообщил гендиректор туроператора "Дельфин". Средняя стоимость тура с кешбэком в Краснодарский край составила 54 тыс. рублей на двоих без перелета, в Кавминводы - 89,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербург - 35 тыс. рублей, в Подмосковье - 51,6 тыс. рублей, в Крым - 49 тыс. рублей, добавил он.

Средняя продолжительность осеннего отдыха с кешбэком составляет семь ночей, сказали в Fun&Sun. По данным "Интуриста", длительность таких путешествий за год увеличилась на день. Продолжительность отдыха в Подмосковье и Санкт-Петербурге, как рассказал Ромашкин, увеличилась на 0,5 дня в связи с изменением правил программы - в ходе осеннего этапа в ней участвовали туры и проживание в отелях длительностью не менее трех ночей. В то же время продолжительность отдыха на юге сократилась в среднем на сутки.