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1 час назад

Туроператоры: Поток туристов из РФ в Европу за три года сократился в шесть раз

Свободные новости

Ассоциация туроператоров России наблюдает резкое сокращение выездного туристического потока граждан в Европу. Об этом сообщают эксперты АТОР на своем сайте, сравнив показатели первых полугодий 2019-го и 2022-го годов.

Поток туристов из РФ в Европу за три года сократился в шесть раз
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Падение количества поездок составило 85% (8 миллионов против 1,2 миллиона). Отметим, что указанные цифры включают в себя не только (и не столько) туристические визиты. Это количество визитов со всеми целями (от работы и учебы до частных визитов к родственникам), — информирует ассоциация. — Летом, за счет традиционно высокого спроса на пляжную Европу, падение количества поездок в Европу, скорее всего, дошло и до 90-95%, полагают аналитики АТОР. Если говорит о туризме, то в туроператорском сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года тоже сократился в несколько раз — от 75 до 80%. Но это меньше, чем падение на рынке в целом».

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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