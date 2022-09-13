Поток туристов из РФ в Европу за три года сократился в шесть раз

«Падение количества поездок составило 85% (8 миллионов против 1,2 миллиона). Отметим, что указанные цифры включают в себя не только (и не столько) туристические визиты. Это количество визитов со всеми целями (от работы и учебы до частных визитов к родственникам), — информирует ассоциация. — Летом, за счет традиционно высокого спроса на пляжную Европу, падение количества поездок в Европу, скорее всего, дошло и до 90-95%, полагают аналитики АТОР. Если говорит о туризме, то в туроператорском сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года тоже сократился в несколько раз — от 75 до 80%. Но это меньше, чем падение на рынке в целом».