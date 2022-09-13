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3 часа назад

Куда россияне чаще летали на отдых этим летом: ответ АТОР

РИА "ФедералПресс"

«Лидер – Греция: здесь более низкие цены и, что более важно, лояльная визовая политика», – указали в ассоциации. Турпоток из России в Европу этим летом был меньше, чем в 2019 году. «Путешественники, которые принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном были через туроператоров», – сообщили эксперты. Число организованных поездок сократилось меньше, чем самостоятельных, – на 75–80 %, в целом же турпоток упал на 90 % по сравнению с летом 2019 года. Отмечается, что отдыхающие приобретали как полные турпакеты, так и отдельные услуги размещения. «Наибольшим спросом пользовались гостиницы категорий четыре и пять звезд. Также был повышенный интерес к системе «все включено», так как туристы хотели оплатить услуги в России», – сообщили эксперты. Напомним, турпоток в России вырастет в 2022 году на 5 миллионов поездок. Прогнозы озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: freepik.com

Куда россияне чаще летали на отдых этим летом: ответ АТОР
Фото: ФедералПрессФедералПресс
Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,ЕС,
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