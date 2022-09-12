Европейские пенсионеры готовы перезимовать в Турции, Греции и на Кипре из-за энергокризиса

Жители Германии, Нидерландов, Швейцарии и других стран, где зимой довольно холодно, бронируют авиабилеты и жилье в Турции, Греции и на Кипре.

Фото: Олег Булдаков/ТАСС Олег Булдаков/ТАСС

Жительница Гамбурга Светлана рассказала Business FM, что ее пожилые соседи планируют поездку в теплые края — если не на всю зиму, то хотя бы на месяц:

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«Я такой вариант не исключаю для своей семьи. Особенно если будет локдаун. Рассматриваю вариант зимовки, может быть, не полной, на несколько недель. Рост цен ощутим, причем на базовые продукты вроде хлеба, молока, масла. Могу привести пример. Батон белого хлеба стоил 4 евро 20 центов, сейчас стоит 6 евро. Пачка масла стоила 2 евро, теперь — 3 евро. Налицо 30% повышения цены. И многие люди в шоке. Так что купить дешевый тур и уехать на месяц в теплую страну, тем более по all inclusive — это неплохой вариант».

Зимовка или же длительный отпуск на турецком берегу для немцев — реальный способ сэкономить. Счета за электроэнергию даже для небольших квартир уже сейчас исчисляются сотнями евро. При этом трехнедельный отдых в Сиде по системе «все включено» в январе 2023 года сейчас в Германии продают всего за 600 евро на человека. В Турции готовятся принять этой осенью вдвое больше гостей из Евросоюза, чем год назад. Турецкая туристическая ассоциация сообщила, что практически все отели в этом сезоне впервые не будут закрываться на зиму. Хотя раньше работали по сезонной схеме.

А вот местные жители не очень рады — из-за наплыва туристов ждать снижения цен осенью и зимой, традиционно считавшимися «мертвым сезоном», не стоит, рассказывает жительница Измира Анна. Инфляция в Турции по данным на начало сентября превысила 80%.

«Переполнены рестораны, пабы, чего обычно тут не встретишь. Отдыхают, гуляют, пьют пиво, радуются жизни… Новые заведения открываются именно европейского плана. С горячими закусками, сосисками, шпикачками. У моей соседки по жилому комплексу бабушка живет в Швейцарии 50 лет. Она пенсионерка, замужем была. У нее там жизнь, быт и все остальное. Но говорит: «Я эту зиму не смогу прокормиться здесь — ни в плане цен на продукты питания, ни в плане жилья. Потому что отопить свой дом я не смогу, на эту зиму приеду в Турцию к вам».