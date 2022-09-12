4 российских горнолыжных курорта, куда стоит забронировать отель уже сейчас

Даже за месяц до сезона резервировать здесь жильё будет поздно.

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Мы стоим на пороге того момента, когда в социальных сетях начнут появляться первые фотографии со снегом и горами. Нет, нет, мы не шутим. Зимний сезон, как всегда, начнётся внезапно, и мы снова не будем к нему готовы. Чтобы этого не произошло, уже сейчас стоит задуматься, куда отправиться, а главное – забронировать себе жильё.

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Красная Поляна

На первом месте, естественно, «российский Куршевель». Красная Поляна располагается в 40 минутах езды на машине от международного аэропорта Сочи, добраться до неё не так сложно. Весь зимний кластер был максимально обустроен в преддверии зимней Олимпиады – 2014, а после Игр не остановился в развитии. Здесь сразу несколько крупных курортов: «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром», которые обладают своими уникальными возможностями, территориями катания и развлечениями.

Как добраться: возможны разные методы. Самый простой и распространённый — на самолёте. Также можно отправиться на поезде, сначала до самого Сочи, а затем пересесть на электричку до Красной Поляны. Для тех, кто любит дух приключений — до Красной Поляны можно доехать на машине.

Сезон: с середины декабря до середины апреля.

Трассы: на «Розе Хутор» имеется 66 трасс любой сложности, в том числе участки для катания «беккантри». Комплекс «Газпром» предлагает 43 трассы разной сложности. «Красная Поляна» обладает меньшим количеством трасс, всего 35, но это не значит, что они чем-то уступают своим соседям.

Ски-пасс: с недавнего времени на курортах Красной Поляны действует система единого ски-пасса, цены начинаются от 1800 рублей.

Владимир: Как по мне, Поляна лучше европейских курортов, ну или по меньшей мере может с ними сравниться. Определённо лучший курорт в России. Трассы, парки, фрирайд-катание, сервис и тусовки — всё красиво. Бронировать поездки на Новый год лучше месяцев за пять, а в остальное время — за два. Но там дороговато и многолюдно, в отличие от других курортов.

Шерегеш

За последние несколько лет популярность этого горнолыжного курорта выросла в несколько раз. Комплекс в Кемеровской области полюбился всем поклонникам зимних видов спорта тем, что сезон там начинается очень рано. В Шерегеше много сухого и пышного снега (что не даёт ему налипать на лыжи и доски), а рельеф просто потрясающий.

Как добраться: сначала предстоит прилететь на самолёте в Кемерово, Новокузнецк или Новосибирск. Оттуда на автобусе или такси до Шерегеша.

Сезон: с середины ноября до конца мая.

Трассы: 16 трасс разделены на четыре уровня сложности (простые, средние, сложные и очень сложные), а перепад их высот составляет 630 м. Наверху трассы чуть сложнее, но ближе к подножию становятся более пологими. На курорте работает 21 канатная дорога.

Ски-пасс: от 800 рублей.

Владимир: Это хороший вариант, а если взять билеты по акции, вообще получится самым бюджетным. В начале зимнего сезона — место встречи всей горнолыжной тусовки, поскольку снег выпадает очень рано. Из бонусов современных реалий – оттуда удобно работать «на удалёнке» с Москвой. Утром катаешься, после обеда работаешь. Жилья много, но и оно иногда заканчивается.

Эльбрус

Курорт находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в селе Терскол в 190 км от аэропорта Минеральные Воды и 120 км от аэропорта Нальчик. В списке горнолыжных курортов России Эльбрус на хорошем счету. Здесь хорошее состояние снега, развитая сеть трасс, а ещё вас точно не оставит равнодушным местный колорит. Но, кроме самого катания, вас будет поджидать и множество пеших маршрутов, которые вы будете обязаны посетить, а иначе какой смысл лететь на Эльбрус. Сейчас регион очень активно развивается.

Как добраться: до курорта из Центральной России можно на самолёте или поезде. Например, можно прилететь в аэропорт Минеральных Вод, а затем взять такси до поляны Азау. Также города регионов Северного Кавказа связаны с Эльбрусом сетью автобусных маршрутов.

Сезон: с конца ноября до середины мая.

Трассы: для катания доступны четыре основных спуска, начинающиеся от станции Гарабаши и заканчивающиеся на поляне Азау. Несмотря на то что трасс не так много, скучать на них не придётся. Кроме трасс, на самом Эльбрусе есть возможность съездить на соседний Чегет, где тоже можно кататься. Одна из уникальных особенностей Эльбруса — его старая маятниковая канатная дорога, которую построили в 1969 году. Она до сих пор возит наверх всех желающих.

Ски-пасс: от 1500 рублей.

Владимир: Это самый высокий курорт Европы, у которого и самый длинный сезон катания. Цены достаточно демократичные, и при этом есть вариант договориться с местными. Жильё старайтесь бронировать только по личным рекомендациям знакомых, поскольку сервис местами хромает.

Архыз

Курорт, о котором, как нам кажется, пока не многие слышали и знают. «Архыз» обосновался в Карачаево-Черкесии, на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.

Всего три часа отделяют этот затерянный среди гор мир от международного аэропорта Минеральные Воды. В зимний период курорт способен порадовать своих гостей широкими трассами, хрустящим снежным вельветом, запахом сосновых лесов и ароматами травяного чая. А уже летом курорт станет вашим билетом к бирюзовым ледниковым озёрам, океану рододендронов, горным тропам и водопадам с питьевой водой.

Пока высшая точка курорта — 2840 м на Северном склоне. Но идущее строительство новой гондольной канатной дороги даст возможность подняться в будущем на высоту 3014 м и посмотреть на другую сторону хребта Абишира-Ахуба.

Как добраться: Сам курорт расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии – в 210 км от международного аэропорта Минеральные Воды. Способы добраться до места аналогичные тем, что и с Эльбрусом. К слову сказать, оба эти курорта находятся поблизости друг от друга.

Сезон: с декабря по апрель.

Трассы: 16 горнолыжных трасс спускаются навстречу друг другу с двух склонов — Южного и Северного. В долине построены две туристические деревни – «Романтик» и «Лунная поляна». Работают восемь канатных дорог: четыре гондольных и четыре кресельных.

Ски-пасс: от 5950 рублей.

Владимир: Про этот курорт пока известно немного. Место новое, знаете, такая «Поляна на минималках». Жилья пока ещё мало, и бронировать его надо сильно заранее. А вот цены доступнее «старшего брата».