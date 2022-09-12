Семейная пара оказалась единственными пассажирами на рейсе в Новой Зеландии

Семейная пара из Новой Зеландии оказались единственными пассажирами на борту самолета ATR 72, рассчитанного на 74 человека. Подробности публикует портал Traveller.

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Анару Ратапу (Anaru Ratapu) и его жена отправились в Нью-Плимут на конференцию, планируя тем же вечером вылететь домой в Нейпир. Однако вылет обратного рейса авиакомпании Air New Zealand был отменен после того, как самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Нью-Плимута.

По словам туристов, они думали, что оказались в затруднительном положении, поскольку на ближайшие два дня все места в Нейпир были раскуплены, однако представитель перевозчика помог найти решение.

Выяснилось, что экипаж рейса, пострадавшего от столкновения с птицами, также был из Нейпира и планировал возвращаться на базу. Ратапу рассказал, что сотруднику авиакомпании удалось обеспечить им два места на обратном рейсе.

Поднявшись на борт, пассажиры увидели, что все ряды кресел пусты, а помимо них в салоне присутствуют только члены летного состава.

«Поездка из Нью-Плимута в Нейпир заняла полчаса — мы просто проехали прямо, — рассказал турист. — Мы чувствовали себя VIP-персонами».

По словам новозеландца, несмотря на отсутствие других путешественников, экипаж предложил им в полете закуски и горячие напитки, а также провел инструктаж по технике безопасности.