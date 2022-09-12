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25 минут назад

Семейная пара оказалась единственными пассажирами на рейсе в Новой Зеландии

Lenta.ru

Семейная пара из Новой Зеландии оказались единственными пассажирами на борту самолета ATR 72, рассчитанного на 74 человека. Подробности публикует портал Traveller.

Семейная пара оказалась единственными пассажирами на рейсе в Новой Зеландии
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Анару Ратапу (Anaru Ratapu) и его жена отправились в Нью-Плимут на конференцию, планируя тем же вечером вылететь домой в Нейпир. Однако вылет обратного рейса авиакомпании Air New Zealand был отменен после того, как самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Нью-Плимута.

По словам туристов, они думали, что оказались в затруднительном положении, поскольку на ближайшие два дня все места в Нейпир были раскуплены, однако представитель перевозчика помог найти решение.

Выяснилось, что экипаж рейса, пострадавшего от столкновения с птицами, также был из Нейпира и планировал возвращаться на базу. Ратапу рассказал, что сотруднику авиакомпании удалось обеспечить им два места на обратном рейсе.

Поднявшись на борт, пассажиры увидели, что все ряды кресел пусты, а помимо них в салоне присутствуют только члены летного состава.

«Поездка из Нью-Плимута в Нейпир заняла полчаса — мы просто проехали прямо, — рассказал турист. — Мы чувствовали себя VIP-персонами».

По словам новозеландца, несмотря на отсутствие других путешественников, экипаж предложил им в полете закуски и горячие напитки, а также провел инструктаж по технике безопасности.

Ранее американский путешественник Майк Дэвис рассказал, как отсадить попутчиков с соседних кресел в самолете и остаться без соседей по ряду. Мужчина смотрит попутчикам в глаза с улыбкой, а правой рукой «приветственно» похлопывает по соседнему месту, как бы приглашая занять свободное кресло.

Новости путешествий,Майк Дэвис,
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