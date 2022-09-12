АТОР: Россия возобновит прямое авиасообщение с Кубой и Венесуэлой уже с 1 октября

Ассоциация туроператоров России разместила на своём сайте информацию о том, что с 1 октября Россия вернёт прямое сообщение с Кубой и Венесуэлой.

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Известно, что необходимое разрешение на осуществление лётной программы в данных странах.

Известно, что самолёты будут пролетать мимо Исландии, а затем вдоль США и Канады.

Минимальная стоимость туристического пакета на одного человека начинается от 91 тысячи рублей. Рейсы будут осуществляться в среду и в субботу, а 31 октября будут работать дополнительные рейсы по понедельникам и пятницам.

Для туристов, кто хочет отправиться на курорты Варадео с 1 октября рейсы будут организованы по вторникам, четвергам и субботам. 30 октября будет дополнительный лётный день в воскресенье.