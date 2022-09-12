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1 час назад

Врач рассказал, почему с ребенком до года опасно путешествовать

Москва24

С детьми до года путешествовать опасно, утверждает врач-педиатр Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов. Он считает, что из-за отсутствия у ребенка устоявшегося иммунитета, родителям не стоит рисковать и брать их с собой в поездку.

Врач рассказал, почему с ребенком до года опасно путешествовать
Фото: Фото: depositphotos/romrodinkaФото: depositphotos/romrodinka

По его словам, специалисты еще не создали вакцину, которая способна защитить от распространенных инфекций младенцев до трех месяцев. Он предупреждает, что в этот период ребенок очень уязвим ко многим заболеваниям.

Османов предложил заменить путешествие в другой регион на посещение дачи.

"На первом году жизни ребенок уязвим по отношению ко многим инфекциям, по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Вот почему от того, какое будет развитие в раннем возрасте, в первые три года, зависит во многом, и как будет формироваться здоровье в будущем", – отметил Османов в беседе с "Мослентой".

Ранее специалист рассказал, чем опасен совместный сон матери и ребенка. По словам Османова, во время сна женщина плохо контролирует свои действия, которые могут стать причиной травм у детей. Ребенку следует выделить уединенное место для отдыха, утверждает врач.

Новости путешествий,Исмаил Османов,
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