Врач рассказал, почему с ребенком до года опасно путешествовать

"На первом году жизни ребенок уязвим по отношению ко многим инфекциям, по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Вот почему от того, какое будет развитие в раннем возрасте, в первые три года, зависит во многом, и как будет формироваться здоровье в будущем", – отметил Османов в беседе с "Мослентой".