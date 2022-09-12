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28 минут назад

В АТОР рассказали, сколько стоит слетать осенью в Европу

Диана Товсепова

Россияне всегда любили пляжный отдых в солнечной Греции. Теперь попасть туда гораздо сложнее. О том, сколько стоит путевка в Элладу осенью рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сколько стоит слетать осенью в Европу
Фото: PxherePxhere

Так, путевки на осень уже доступны, например, на сайте авиакомпании TEZ TOUR. На популярный курорт туристы смогут улететь авиакомпаниями Turkish Airlines, Emirates, Fly Dubai, Egypt Air, Etihad Airways.

При этом несмотря на сложности с получением виз и отсутствие прямых рейсов в Европу, туроператоры продолжают продавать туда путевки, причем спрос осенью смещается на сити-туры. Прямых запретов на поездки в Европу пока нет.

По данным АТОР, в Грецию можно приобрести осенний тур с авиаперелетом за 120 тысяч рублей на неделю на человека.

Кроме Греции, некоторые туроператоры продают путевки в Италию, Испанию, Германию, Францию, Словению и Венгрию. Все перелеты со стыковочными рейсами.

Ранее мы писали о том, что туроператоры уже перестали оформлять шенгенские визы через посольства некоторых стран.

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