Назван бюджетный способ улететь на курорты Таиланда

Авиакомпания Ethiopian Airlines анонсировала старт продаж авиабилетов в Таиланд по обновленным тарифам, благодаря которым у путешественников появился более бюджетный способ добраться до местных курортов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Перелет из Москвы в Бангкок с пересадкой в Аддис-Абебе обойдется в 70 тысяч рублей в обе стороны на одного человека. Кроме того, в столице Эфиопии пассажирам предложат стоповер — длительную остановку с отдыхом между рейсам. В программу включено проживание в отеле и трансфер.