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2 часа назад

Назван бюджетный способ улететь на курорты Таиланда

Lenta.ru

Авиакомпания Ethiopian Airlines анонсировала старт продаж авиабилетов в Таиланд по обновленным тарифам, благодаря которым у путешественников появился более бюджетный способ добраться до местных курортов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Назван бюджетный способ улететь на курорты Таиланда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Перелет из Москвы в Бангкок с пересадкой в Аддис-Абебе обойдется в 70 тысяч рублей в обе стороны на одного человека. Кроме того, в столице Эфиопии пассажирам предложат стоповер — длительную остановку с отдыхом между рейсам. В программу включено проживание в отеле и трансфер.

Отмечается, что сейчас рейсы в Таиланд от Ethiopian Airlines являются самыми выгодными. Например, стоимость билетов от арабской авиакомпании Gulf Air с пересадкой в Бахрейне составляет 105 тысяч рублей туда-обратно. Билеты на рейс Emirates со стыковкой в Дубае можно приобрести за 108 тысяч рублей.

Новости путешествий,Emirates,Ассоциация туроператоров России,
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