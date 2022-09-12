Туристы рассказали о своих планах на новогодние праздники

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» прошел опрос, посвященный отдыху на новогодних праздниках. В голосовании приняли участие 2877 человек.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Большая часть опрошенных ответила, что проведет новогодние праздники дома или на даче. Так проголосовали 35%. 13% поделились, что отправятся греть косточки к теплым берегам, и еще 5% предпочтут Европу, если она не закроет свои двери. Примечательно, что пункт с горнолыжным отдыхом на российских курортах выбрали всего 2% опрошенных.

Также часть туристов (3%) проведет время в отеле в своем регионе. 14% ответили, что не планируют отдыхать вовсе. Некоторые отмечают, что позволить себе отпуск на новогодние праздники они не смогут: «Денег нет ни на какой отдых, дорого все». Остальная часть подписчиков, принявших участие в голосовании, просто хотела узнать результаты голосования.

Похожий опрос провели и в закрытом телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В». Можно сказать, что ответы турагентов и подписчиков сопоставимы.

Первые рассказали, какие направления сейчас наиболее популярны у россиян и чем интересуются туристы на новогодние праздники. Эксперты отмечают, что спрос пока что небольшой.