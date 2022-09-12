Шенген стал дороже для российских туристов

С сегодняшнего дня увеличился размер визового сбора для туристов из России. Вместо привычных 35 евро теперь предстоит отдать 80. Оформление визы на ребенка от 6 до 12 лет обойдется в 40 евро. Изменения связаны с приостановкой со стороны Евросоюза соглашения об упрощении визового режима.
Информацию об изменении величины сбора в понедельник подтвердили сразу несколько визовых центров. Наряду с общим повышением есть изменения в работе. Так немецкий VisaMetric сообщил, что срок рассмотрения документов увеличился с 10 до 15 дней. Итальянская Almaviva сделала недоступной услугу «Подача без записи». Минимальный срок рассмотрения теперь составляет 14 дней.
Срок рассмотрения документов на получение испанской визы может составлять до 45 дней с даты получения документов генеральным консульством. Ну а VFS Global больше не готов помогать российским туристам оформлять визы в короткие сроки по всем своим направлениям – исчезла возможность подать заявление на экстренную визу за более высокую плату. Теперь время обработки составляет 15 дней, а в случае необходимости дополнительных документов срок может быть увеличен до 45 дней.