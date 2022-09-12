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16 минут назад

Россияне смогут расплачиваться рублями в Египте

Мария Иглина

Власти Египта с начала туристического сезона разрешат россиянам расплачиваться рублями в отелях страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании Tez Tour со ссылкой на центробанк республики.

Россияне смогут расплачиваться рублями в Египте
Фото: unsplash.comunsplash.com

По мнению экспертов, включение рубля в список используемых валют в Египте положительно скажется на туристическом потоке. Расплачиваться рублями россияне смогут уже с конца сентября.

Кроме этого, представители туроператора отметили, что "создание специальных терминалов предполагается в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен".

Ранее россияне рассказали, почему не хотят в Японию.

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