Пять туристов погибли из-за вынырнувшего кита в Новой Зеландии

На юге Новой Зеландии группа путешественников погибла при столкновении лодки с млекопитающим. Стражи порядка начали процедуру опознания тел усопших.
По данным СМИ, вода во время происшествия была спокойной. Предположительно, кит вынырнул из-под 8,5-метровой лодки и перевернул ее. Согласно предварительной информации, пять человек погибли.
Тем временем правоохранители подтвердили, что водное судно перевернулось в результате столкновения, но с чем именно – еще выясняется. Полицейские приступили к опознанию тел погибших.
Расследование продолжается. К настоящему моменту водолазы извлекли тела всех погибших, сообщает AP News. Морской курорт Каикоура, в районе которого случился инцидент, является популярным местом наблюдения за китами. Туда съезжаются туристы со всего мира, чтобы полюбоваться на кашалотов и горбатых китов.