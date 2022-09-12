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1 час назад

Пять туристов погибли из-за вынырнувшего кита в Новой Зеландии

Vse42.ru

На юге Новой Зеландии группа путешественников погибла при столкновении лодки с млекопитающим. Стражи порядка начали процедуру опознания тел усопших.

Пять туристов погибли из-за вынырнувшего кита в Новой Зеландии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По данным СМИ, вода во время происшествия была спокойной. Предположительно, кит вынырнул из-под 8,5-метровой лодки и перевернул ее. Согласно предварительной информации, пять человек погибли.

Тем временем правоохранители подтвердили, что водное судно перевернулось в результате столкновения, но с чем именно – еще выясняется. Полицейские приступили к опознанию тел погибших.

Расследование продолжается. К настоящему моменту водолазы извлекли тела всех погибших, сообщает AP News. Морской курорт Каикоура, в районе которого случился инцидент, является популярным местом наблюдения за китами. Туда съезжаются туристы со всего мира, чтобы полюбоваться на кашалотов и горбатых китов.

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