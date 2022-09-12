Пять туристов погибли из-за вынырнувшего кита в Новой Зеландии

На юге Новой Зеландии группа путешественников погибла при столкновении лодки с млекопитающим. Стражи порядка начали процедуру опознания тел усопших.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

По данным СМИ, вода во время происшествия была спокойной. Предположительно, кит вынырнул из-под 8,5-метровой лодки и перевернул ее. Согласно предварительной информации, пять человек погибли.

Тем временем правоохранители подтвердили, что водное судно перевернулось в результате столкновения, но с чем именно – еще выясняется. Полицейские приступили к опознанию тел погибших.