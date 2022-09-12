Педиатр заявил об опасности путешествий с ребенком до года

«И говоря о ранних годах жизни, нужно помнить, что многие болезни взрослых берут свое начало в детском возрасте и очень часто именно с рождения. На первом году жизни ребенок уязвим по отношению ко многим инфекциям, по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Вот почему от того, какое будет развитие в раннем возрасте, в первые три года, зависит во многом, и как будет формироваться здоровье в будущем», — предупредил врач.