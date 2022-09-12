Педиатр заявил об опасности путешествий с ребенком до года

Об опасности путешествий с ребенком в возрасте до одного года заявил «Мосленте» эксперт телеканала «Доктор», главный врач-педиатр Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
«Делать это нежелательно. У ребенка до года иммунитет не сформирован. Еще нет вакцинации против распространенных инфекций до трех месяцев. В этот период ребенок уязвим ко многим болезням», — объяснил он.
Специалист добавил, что риск заболеваний значительно увеличится, если у ребенка имеются особенности развития и здоровья. Османов порекомендовал воздержаться от путешествий на большое расстояние и посоветовал отдыхать с маленьким ребенком в регионе проживания. По его словам, в этот период лучше отвезти ребенка на дачу.
«И говоря о ранних годах жизни, нужно помнить, что многие болезни взрослых берут свое начало в детском возрасте и очень часто именно с рождения. На первом году жизни ребенок уязвим по отношению ко многим инфекциям, по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Вот почему от того, какое будет развитие в раннем возрасте, в первые три года, зависит во многом, и как будет формироваться здоровье в будущем», — предупредил врач.