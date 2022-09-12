Туристический поток в Узбекистан вырос почти в два раза

Число туристов, посетивших Узбекистан с января по август 2022 года, выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госкомстата Узбекистана.

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По ее информации, количество въехавших в страну туристов за восемь месяцев текущего года составило 3 млн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В пресс-службе добавили, что больше всего туристов посещало Узбекистан из Казахстана (922,7 тыс. человек), Киргизии (821,9 тыс. человек), Таджикистана (814,5 тыс. человек) и России (316,9 тыс. человек).

26 августа на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате в Киргизии премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пригласил представителей туристической индустрии стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на форум в Хиву.