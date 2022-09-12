Раскрыты самые желанные направления для зимнего отдыха

Самыми желанными туристическими направлениями у россиян в предстоящем зимнем сезоне стали отечественные горнолыжные курорты. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии ( РСТ ) Юрий Барзыкин , передают «Известия» .

Специалист раскрыл, что в качестве места для отдыха свыше 30 процентов отечественных туристов выбрали российские горнолыжные курорты, в том числе Красную Поляну. «Остальные отправятся в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются. <…> В Шерегеше некоторые гостиницы уже полностью распроданы», — отметил он.